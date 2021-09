[Vidéo] Ces stars ont été personnellement appelées par les att@ques du 11 septembre

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Ces étoiles ont été personnellement touchées par les attaques du 11 septembre le 11 septembre 2001 est une date qui a marqué les esprits du monde entier suite aux terribles attaques qui ont frappé les tours jumelles de new york de nombreuses personnes ont péri lors de ce jour et beaucoup d’autres ont été enregistrés par l’effet des témoins ont observé la scène depuis leurs fenêtres les deux programmes ce jour-là manquant un avion un train ou ce qui leur a sauvé la vie parmi ces personnes là au compte des étoiles qui ont subi un septembre de près ou de loin de ces attaques ayant sauvé des vies ou un être cher cliquez sur cette galerie et découvrez ces étoiles qui ont également déchiré par les tristes attaques terroristes du 11 2001 non [Musique] .