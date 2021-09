[Vidéo] Céline Dion : sa soeur sort de l’ombre

Céline Dion : sa soeur dévoile quelques informations sur la star de la chanson mondiale, Claudette Dion sort de l’ombre, la diva canadienne et sa sœur ne sont pas vues depuis plusieurs mois….

On peut dire que céline dion et rené angélil c’est un peu un conte de fées qui se réalise au début ce n’est encore qu’une enfant et qui n’a pas forcément confiance en elle et elle a eu la chance de rencontrer rené en effet il a tout fait pour la propulseur au sommet de la gloire et il finira aussi par lui donner son coeur la réciproque est vraie la chanteuse a tout fait pour et grâce à lui elle est tombée amoureuse en secret lorsqu’elle avait 16 ans et dormait avec une photo de lui sous son oreiller en 1988 alors qu’elle a vingt ans qu’elle se trouve à dublin pour participer à l’eurovision la magie enfin opère rené et son premier manager son premier amour est le dernier à présent cela fait cinq ans que l’amour de sa vie l’a quittée elle se console de ses fils qui lui arrive bien en raison de la pandémie céline dion a préféré s’éclipser au québec auprès de sa famille elle a également stoppé sa tournée courage nord de tours à cause de la crise sanitaire ses jumeaux de 10 ans nelso n et eddy était bien sûr avec elle tandis que son plus grand garçon rené charles qui a déjà 20 ans est resté à las vegas comme vous avez pu le voir sa soeur claudette a été candidate dans la télé réalité la ferme célébrités en france et si vous êtes tombé sur l’émission vous savez donc qu’elle n’est pas discrète et plutôt bavarde si vous avez besoin de ce coup les journalistes peuvent mettre sur elle sans aucun doute en effet elle donne très vite sa langue au chat interrogé par l’ un de nos confrères chez sept jours elle révèle quelques informations sur céline dion apparemment les deux soeurs ne se sont pas vues depuis longtemps mais comment est-ce possible puisque ces lignes on était dans son pays natal est-ce que claudette en aurait trop dit on vous expliquez la soeur de céline dion a parlé de son action et travaille pour la fondation maman dit cette association vise à aider les étudiants en manque de ressources et de moyens claudette en a profité pour donner des nouvelles de sa fratrie et notamment de la vedette internationale malheureusement céline et moi nous n’avons pas pu nous voir ces derniers mois elle est de retour à las vegas depuis le début du mois et elle vit dans une nouvelle maison qu’elle s’est fait construire révèle- t-elle ce 30 août 2000 21 mai alors céline dion n’était pas au québec sa ville est déjà finie on n’est pas au courant donc la bavarde claudette a vendu la mèche en effet la nouvelle demeure de céline dion a terminé la construction de celle ci a début en 2018 elle se situe dans le quartier de ce mur l’un à l’ouest du strip de las vegas céline veut se rapprocher des lieux d’activités de ses fils la maison est aussi très proche des meilleures écol .