[Vidéo] Céline Dion remet les pendules à l’heure, elle s’explique enfin

La diva canadienne céline dion est la meilleure chanteuse de son époque alors que la veuve de rené angélil devient quasi squelettiques l’artiste québécoise de 53 ans a en effet de nombreuses inquiétudes parmi les fans sur son état de santé il faut dire qu’elle avait seulement 15 ans lorsque michel drucker la présentait aux français depuis elle illumine tous et chantent les tubes des plus grands compositeurs comme ceux de son ami jean jacques goldman avec la pandémie personne ne sait quand est-ce qu’elle reviendra sur scène elle qui aimait tant ce contact avec le public ne cesse que de reporter sa venue en coulisses de plus en plus fan redoutent le pire surtout qu’à mesure des jours qui passent il ne la protection plus d’apparence frêle et fragile ils craignent qu’elle n’est plus assez d’énergie pour affronter les tournées mondiales aux premières heures de l’année 2016 céline dion s’effondre certes elle a accompagné son mentor de marie jusqu’à son dernier souffle pour auta nt elle estime que rien ni personne ne pourra prendre sa place donc elle parle de lui comme s’il était encore là à veiller sur elle ses abonnés essaie par tous les moyens de lui donner du courage pour affronter cette terrible épreuve malheureusement ce n’est que le début d’une lente descente aux enfers le mois de janvier porte malheur à céline dion presque quatre ans jour pour jour après la mort de son époux c’est sa mère qui disparaîtra atteinte d’une maladie incurable elle a tout fait pour la maintenir en vie le plus longtemps possible heureusement grâce à sa famille est soudée elle arrive à sortir la tête hors de l’eau n’oublions pas que le décès de sa nièce karine est encore dans toutes les mémoires déterminé à lui rendre hommage en chanson on vous propose de voir ce qu’elle a organisé ce qui était présent dans la salle graver à jamais ce moment tout simplement magique en 2018 céline dion à une toux qui ne passe pas pire cela handicape fortement ses tours de chant très vite des rumeurs persistantes mettre ses oreilles sur le devant de la scène atteinte d’un problème sérieux sur s’est renseigné sur ce que les autorités laryngologie appelle le syndrome de stade de pâques coque ou non seulement le malade constate des irrégularités auditives mais en plus cela a des répercussions sur ses cordes vocales le docteur des stars jean abitbol tient à mettre les choses au point céline dion n’arrête pas de faire le tour du monde et un moment donné effectivement elle a attrapé un virus tout simplement comme tout le monde plus que jamais il souhaite se montrer optimiste non seulement sa voix va revenir mais je pense qu’elle va nous é .