[Vidéo] Cdrik Koodjo feat Niyi Kosiberu – WA AZÔ [Clip Officiel]

Cdrik Koodjo feat Niyi Kosiberu – WA AZÔ [Officiel]

►► Auteur : Cdrik Koodjo – Niyi Kosiberu

►► Production : Kama Empire Africa

►► Prod par : Roto Dj

►► Mastering: Dope Music

►► Réalisé par : Kobeen MONKITI

►► Pour t’abonner à la chaîne Youtube de Cdrik KoOdjo : https://www.youtube.com/channel/UCr4yp59ZdP5DzpiywlLuaDg

►► Pour suivre Cdrik KoOdjo sur les réseaux sociaux :

Facebook: https://www.facebook.com/koodjocdrik/

Instagram: https://www.instagram.com/cdrikkoodjo/

►► Pour contacter l’équipe de Cdrik KoOdjo : kamaempireafrica@gmail.com

Cdrik KoOdjo est un artiste fondamentalement porté par la musique hip-hop. Nourri d’influences trap et de nuances issues de divers horizons, il intègre à sa musique une écriture empreinte de positivité et sa langue d’appartenance ouest-africaine. Ainsi, il tente d’offrir à son public sa vision personnelle de la vie, sa quête d’équilibre et une large palette sonore de ce que peut être la musique urbaine contemporaine.

►► Cdrik KoOdjo – Kitcha : https://youtu.be/XxAXiLC0-KA

►► Cdrik KoOdjo – Vilê : https://youtu.be/0zZAA-E5JYY

►► Cdrik KoOdjo – Alo Do Ta : https://youtu.be/8dJjsZTG8fg

►► Cdrik KoOdjo – Oku : https://youtu.be/EBcSlmXBt9g

►► Cdrik Koodjo feat Djamile Mama Gao – Reste Eveillé [Audio Officiel]



#waazo #Miwazo #afrobeat #rappeur#africanhiphop #gbetoho #KamaEmpire #SpaceSession #CdrikKoodjo #kitcha

Music Vidéo by Cdrik Koodjo – Niyi Kosiberu Performing

© & ℗ Kama Empire Africa

Cdrik Koodjo feat Niyi Kosiberu – WA AZÔ [Clip Officiel] : https://youtu.be/0x9Al0V_BqY

Benin Web TV offre le meilleur de la musique béninoise et africaine. Musique urbaine, Afropop, Musique traditionnelle, slam, Tradi-moderne.., retrouvez également nos hits de l’année.