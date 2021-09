[Vidéo] Caroline Margeridon (Affaire conclue) démolie, se retire, Sophie Davant exulte

Caroline Margeridon (Affaire conclue) démolie, se retire, Sophie Davant exulte

[Musique] affaire conclue n’en finit plus de nous étonner ce vendeur arrive chez les brocanteurs il ne sait pas qu’il va provoquer le base france 2 a eu raison de faire confiance à sophie davant pour présenter à faire en effet malgré les critiques d’ une minorité de téléspectateurs elle a réussi à tirer son épingle du jeu qu’il semble loin le temps où elle n’était qu’une simple animatrice météo quand on regarde la vidéo ci dessus on a l’impression que les années n’ont pas d’emprise ce réel comment fait-elle pour toujours par être quelques années de moins grâce à son mentor william leymergie ou d’autres qu’elle croise sur sa route elle prend confiance 100 élèves deviennent audacieuses non elle n’a pas un ego surdimensionné au point de remplacer à télématin visiblement vu le yoyo des audiences et l’a bien fait de décliner cette offre depuis fait nous 2017 elle a un objectif féru de vide greniers et d’événements de ce genre elle souhaite se consacrer au monde fabuleux des brocantes en somme e n’en déplaise à certains jaloux elle c’est exactement comment mener sa barque sans plus attendre objet qu’il va vous raconter l’une des plus belles surprises de cette nouvelle saison c’est parti quel suspense dans affaires conclues alphonse coll ce nom ne vous évoquez pas grand choisi mais pour les experts c’est un homme hallucinant en effet en réalisant de nombreux monuments aux morts sa réputation le précède donc quand ils découvrent cet objet les brocanteurs seraient attendus à venir aux mains pour décrocher une telle pépite dans leurs magasins contre toute attente le commissaire priseur jérôme duvillard s’égare un peu et estime qu’on ne pourra pas en tirer plus que 400 euros pour autant c’était sans compter sur l’intervention de caroline margerie dont damien tison et julien cohen les trois mousquetaires d ‘affaires concluront se disputer jusqu’à obtenir un gain de cause qui aura le dernier mot la réponse objective la donne tout de suite presque immédiatement le petit nouveau proposer une so mme à quatre chiffres stupéfiante caroline margerie dont sort son chéquier et se dit en mesure d’offrir le double une dispute s’engage alors entre les deux collègues cette fois le ton monte et les téléspectateurs assistant ébahis à la lente descente aux enfers de la maman de victoire et d’alexandre déjà que ces derniers temps ce n’est pas le paradis en effet les acteurs lui donne du fil à retordre en usurpant à de nombreuses reprises son identité sur la même toile si elle rencontre en garde ses abonnés c’est un cauchemar sans fin et la déprime assuré quant à julien cohen il dresse aussi les soutiens-gorge pour être sûr de l’acquérir damiette on rajoute 100 euros de bonus comparé aux 400 euros le début du vendeur réalise une magnifique plus value et vous qu’en pensez vous chers lecteurs le jeu en valait-il la chandelle les téléspectateur .