[Vidéo] Carla Bruni, Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel : Chansons et confidences face à Bernard Montiel dans

Carla Bruni, Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel : Chansons et confidences face à Bernard Montiel dans « Olympiascope »

Bernard montiel est le confident préféré des célébrités [Musique] le présentateur qui anime animaux stars sur animaux télévision et reçoit chaque jour des artistes sur les ondes de rfm sera aux commandes d’olympia scop sur olympia télévision le 29 septembre prochain dès 20h30 les téléspectateurs découvriront ce programme inédit 100% musique et confidences disponible sur moi canal si esti sur la scène de la marbrerie à montreuil que bernard montiel recevra carla bruni sarkozy gaëtan roussel et daniel auteuil le comédien qui a dévoilé si vous m’aviez connu premiers titres de son album sorti le 17 septembre dernier viendra parler de son nouveau spectacle musical un déjeuner en l’air inspiré des écrits du poète paul jean toulet l’ailier par sa mère et qu’il a découvert sur le tard dans un communiqué ils expliquent un jour il ya deux ou trois ans en cherchant une photo que j’ avais trop bien rangée j’ai fait tomber un libre en tombant ce livre s’est ouvert sur la page de garde tout de suite je reconnu l’écriture de ma mère pour dany mon fils chéri dany ci e stime ouah c’est merveilleux poème de paul jean toulet à lire quand tu seras grand avignon 1957 maman à cet instant j’ai pensé que ma mère avait mis du temps à me trouver grand je lui sais j’ai relu ses contres rime avec toujours plus d’émotions jusqu’au jour où allez savoir pourquoi je commençais à coller des accords de guitare sur ses émotions et mopar cette trouvaille qui a fait naître en lui des envies de musique l’acteur compositeur interprète de 71 ans se lancent dans des projets musicaux épaulé par son ami gaëtan roussel face à bernard montiel et ses invités daniel auteuil s’épanchera sur la production de son album et de son spectacle évoquera également sa rencontre avec l’ancien leader du groupe louise attaque directeur artistique de ce show le magazine olympia scop se propose de lever le voile sur les coulisses d’un déjeuner en l’air projet intimiste enregistré à la marbrerie et mêlant musique récit et poésie avec des adaptations musicales de poèmes de baudelaire apollinaire e t rimbaud [Musique] suis [Musique] .