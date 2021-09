[Vidéo] Britney Spears : Retournement de situation concernant tutelle, son père Jamie exclu !

– FAITES UN DON SI VOUS AIMEZ CETTE VIDEO : Paypal & Payoneer : bkcnnk1a@gmail.com

Britney Spears : Retournement de situation concernant tutelle, son père Jamie exclu !

Elle est (presque) libre. Après des mois de procédures et de rebondissements, un tribunal de Los Angeles a décidé mercredi 29 septembre 2021 de retirer la tutelle de class=’hrl’Britney Spears à son père Jamie,conformément aux voeux de la chanteuse qui avait qualifié d' »abusive » cette mesure,toujours en vigueur pour le moment et ne demande pas l’annulation.

[Musique] est presque libre après des mois de procédures et de redressements un tribunal de los angeles a décidé mercredi 29 septembre 2021 de retirer la tutelle de classe et gala hrl britney spear à son père jamie conformément aux voeux de la qui avait qualifié d’abusif cette mesure Toujours en vigueur pour le moment et ne demande pas l’annulation du juge brand ap amy a estimé durant cette audience que l’accord actuel était intenable en l’état rapport afp elle a donc décidé dans l’intérêt de l’artiste de suspendre jamie spehar de son rôle de tuteur avec effet c’est immédiat psiu telle mise en place en 2008 après des troubles mentaux signalée par la star reste pour l’instant en vigueur mais jamie spehar n’a jusqu’à dire dans la gestion de la vie privée ou des finances de sa fille déléguée à des professionnels ni britney spears ni son père n’étaient présents à l’audience qui a duré plus de deux heures libérez britney félicitations a réagi tout en majus cules fiancée de la chanteuse identique à garé sur son compte instagram avec une photo semblant le montrer en train de donner une rose à l’élu de son coeur de son côté britney se dit au septième ciel juste après l’annonce jamie spehar devra passer les commandes à un expert comptable dans les meilleurs délais a ajouté le juge penny que sa décision n’était pas susceptible d’appel la juge fixé au 12 novembre une courte audience destinée à entériner formellement la fin de la tutelle une seconde est prévue le 13 décembre pour l’examinateur des questions financières et d’autres détails la mise sous tutelle doit cesser rapidement d’écrire la matière où aux hangars avocats de britney spears dans une requête déposée cette semaine qui demande une nouvelle fois la suspension de jamie spears chaque jour qui passe avec lui en tant que tuteur est un jour où il cause à sa fille de l’angoissé de la douleur poursuivait-il l’avocat de britney est reparti à la charge mercredi en qualifiant jamie spe har des hommes cruels toxiques et abusif à l’appui de ses dires un documentaire dévoilé la semaine dernière par le new york times contrôlant britney spears accuse jamie spehar d’avoir fait secrètement installer des caméras de surveillance dans la chambre de sa fille ève avoir enregistré ses conversations privées son père a démenti avoir exercer une quelconque surveillance ill .