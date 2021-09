[Vidéo] Brigitte Macron, sa fin d’été très festive surprenante révél@tion

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Si les vacances ont été studieuses pour son épouse brigitte macron a pu profiter de son était au fort de brégançon selon son agenda publié par son cabinet la première dame a faim estivale très festive la première dame a terminé son été en beauté revenus faute de ses vacances estivales dans le var au fort de brégançon brigitte macron a très vite reprise ses obligations déjà bien chargé son agenda d’été 2021 a été dévoilée par son cabinet sur le site de l’elysée comme chaque année mais après divers défilés militaires réunion et célébrations la première dame s’est une visite peu commune dans le pas de calais un endroit qu’elle connaît par coeur ressourcé et le teint hâlé l’épousé du président de la république a fait une surprenante visite au touquet beach music festival le 27 puis le 28 août dernier paradis des macros la station balnéaire et leur domaine de prédilection puis 2001 leur maison de vacances baptisée la vie la monnaie jean est devenu leur lieu de villégiature lors de s élections présidentielles le président et sa femme ont également voté depuis cette petite ville de la côte d’opale sa lutte contre le harcèlement scolaire mais cette apparition inattendue n’est ce pas la première pour sa rentrée fin août l’épousé du président de la république a fait une entrée remarquée au festival du film francophone angoulême invitée d’honneur de la fondation des hôpitaux président assisté à la projection du film ce2 de jacques doillon et participe à la conférence sur le harcèlement scolaire un thème que la première dame place au coeur de ses préoccupations fan de cinéma l’épousé du président a également participé à la projection du film gogo de pascal plisson dans le 12e arrondissement de paris le cinéma c’est cela la vie avait-elle déclarée à rtl [Musique] .