[Vidéo] Benjamin Castaldi insulté à cause de son opération des yeux : « Il est monstrueux »

Benjamin Castaldi insulté à cause de son opération des yeux : « Il est monstrueux »

Cyril hanouna et son équipe ont joué au jeu dit vérité dans touche pas à mon poste ce jeudi 23 septembre celui qui fait son 47e anniversaire aujourd’hui à poser des questions de téléspectateurs à sa bande de chroniqueurs l’animateur star a commencé par interroger benjamin castaldi [Musique] l’ex-mari de flavie flament c’est fait opérer des yeux en avril dernier afin d’ouvrir son regard [Musique] un passage par la case bistouri tu ne plaît pas à tous puisque gilbert décès se moquer du résultat [Musique] il est monstrueux si elle si un naufrage a lancé le journaliste face à cyril amina benjamin castaldi a exprimé sa satisfaction et est également revenu sur l’origine de cette opération je suis extrêmement contenu je vous vois maintenant a raconté le quinquagénaire [Musique] avant de poursuivre il faut me rembourser parce que s’ils estiment à cause de vous que je l’ai fait vous m’avez créer un complexe vous me rabâcher en permanence que j’avais des petits yeux a expliqué benjamin castaldi à son employeur déclarant qu’il a déboursé la coquette somme de 3000 euros le papa de julien simon et enzo et gabriel 24 21 17 et un ans qui a demandé qu’il avait racheté l’appartement de jean jacques goldman aurait donc poussé la porte d’un cabinet de chirurgie en disant que son patron trouvé qu’il a les yeux qui se ferme de plus en plus qu’il souhaitait traiter à ce problème mais vous dormiez à l’antenne tous les soirs s’ils estiment pas possible cest justifié cyril amina qui a ensuite dit que benjamin castaldi était toujours aussi beau durant cette émission exceptionnelle cyril hanouna a reçu plusieurs appels de ses amies les stars [Musique] didier deschamps il y a d’el maleh marlène schiappa jean lassalle et jean luc reichman ont souhaité un bon anniversaire à baba en direct [Musique] 1 .