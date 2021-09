[Vidéo] Benjamin Castaldi dévoile ses « plus grosses folies » financières

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Benjamin Castaldi dévoile ses « plus grosses folies » financières

De son propre aveu benjamin castaldi a un passé de véritables flambeur l’animateur de 51 ans et chroniqueur de touche pas à mon poste a dévoilé d’incroyables anecdotes sur le plateau ce 27 septembre alors que cyril hanouna et son équipe sont revenus et débattaient sur les propos de véronique je n’ai pas à propos de son train de vie le papa de julien simon et enzo et gabriel 24 21 17 et un an dévoilé les fois où il a dépensé sans compter lorsqu’il en avait les moyens en effet le présentateur télé a expliqué qu’il a été escroqué qui lui maintenant normalement [Musique] mais il y a quelques années benjamin castaldi menait la grande vie et se faisait plaisir sa plus grosse dépense une soirée dans un restaurant à las vegas j’étais avec line renaud et 25 autres personnes [Musique] tout le monde a pris la carte et a choisi le vin le plus cher à 15me la bouteille si et ce type à des femmes si skis des maisons et la pape il mène ont pris quatre à il raconté sous les yeux de ses collègues bouche bée je n’ai même pas vu at il précisé apparemment écoeuré par cette nuit de folie [Musique] celui qui s’est fait opérer des yeux afin d’ouvrir son regard a également parlé d’une autre soirée durant laquelle il a fait chauffer sa carte bleue j’ai loué l’état gentil et d’un hôtel [Musique] cinquante cinq mille dollars la nuit si on n’est pas regardant ça peut vite monter à il lancé [Musique] un prix qui a fait bondir cyril hanouna cinquante cinq mille dollars mais tu viens dormir chez moi et je te prends 5 euros a blagué le trublion du paf l’ex-mari de flavie flament avait également dévoilé sur le plateau de thé pmp qu’il avait déboursé la somme rondelette de 2,4 millions de millions d’euros pour s’offrir un appartement qui avait appartenu à [Musique] jean jacques goldman [Musique] .