[Vidéo] Ben Affleck en costume et Jennifer Lopez en bustier et jupe longue enfl@mment Venise

Vendredi 10 septembre 2021 jennifer lopez et ben affleck continue d’enflammer venise lors d’une sortie dans la lagune main dans la main costume et chemise blanche pour l’acteur top bustier jupe longue rayé pour la bomba latina le duo est plus chic que jamais pour leur seconde apparition en amoureux à venise les amoureux les plus célèbres du moment ont à nouveau fait sensation après sa robe me dentelle jennifer lopez les cheveux cette fois tirés en queue de cheval haute a opté pour un ensemble rayé composé d’un top bustier d ‘une jupe longue qu’elle assortit d’une paire d’escarpins à talons hauts blancs assortis à la chemise de son compagnon et du même sac à main noir griffé ben affleck est lui aussi très élégant en costume noir et lunettes de soleil sur le nez deux heures plus tôt il était sans sa belle mais en compagnie de matt damon et de l’équipe du film the last du s sur le tapis rouge de la mostra les fans du couple qui vit un étonnant retour de flammes sont en alerte jennifer lope z et ben affleck vont ils prendre la pose ensemble sur le tapis rouge non [Musique] .