[Vidéo] Béatrice d’York est maman ! La princesse a donné naissance à son premier enfant, le sexe révélé

Béatrice d’York est maman ! La princesse a donné naissance à son premier enfant, le sexe révélé

La famille royale britannique continue de s’agrandir après août lucas et libère une autre royalebaby le jour en cette année 2010 une puissante des actrices d’york vient de donner naissance à son premier enfant l’heureuse nouvelle a été confirmée ce lundi une naissance survenue le 18 septembre et que la princesse partage avec son mari eduardo m’appelle mozy la britannique de 33 ans était déjà la belle-mère de volpi le fils de son mari né en 2016 d’une relation précédente avec l’architecte d’ autour de tellement ravie de partager la nouvelle de l’arrivée en toute sécurité de notre fille le samedi 18 septembre 2021 à 23h42 au chelsea and westminster hospital de londres merci à l’équipe de sages-femmes et à tout le monde à l’hôpital pour leur merveilleuse ouen la jeune maman dont l’hospitalisation avait été médiatisée ce week-end at-elle annoncé sur twitter peu avant qui ne rame pas là ce avait relayé un communiqué pour annoncer la naissance son altesse royale la princesse beatrice et m eduardo m’appelle ils osent y sont ravis d’annoncer l’arrivée en toute sécurité de leur fils samedi 18 septembre 2021 à 23h42 au chelsea and westminster hospital de londres le bébé pèse 2,8 kg les grands-parents et arrière-grands -parents du nouveau bébé sur qu’ils étaient informés sont ravis de la nouvelle famille tient à remercier tout le personnel de l’hôpital pour leur merveilleuxment son altesse royale et son enfant se porte bien et le couple a hâte de présenter leurs pis à fils grand frère christopher hogwood [Musique] .