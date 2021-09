[Vidéo] Ayem Nour sort du silence, elle balance tout

Ayem Nour, l’animatrice télé, radio, chroniqueuse et influenceuse sort du silence, elle balance tout, explique comment elle a réussi à perdre du poids, la star de télé prend la parole…

Source : https://actujour.com/

Starlette de télé-réalité chronique aux radios et télés influence euse iam noura un parcours trop sans faute mais c’est aussi une heureuse maman avec la grossesse elle a pris des kilos ça arrive à tout le monde mais pour iam nous c’est aller jusqu’à une trentaine de kilos à l’occasion de la sortie de son livre simplement kétou iam nour a fait des révélations dans les colonnes d’ici paris on est loin d’imaginer l’enfer qu’elle a vécu à cause de ses kilos en trop iam n’aura mis au monde il y a cinq ans son adorable fils et 20 son père vincent miquelet avec qui elle a rompu depuis l’époque l’adorable brunet donc pris environ 30 kg et très vite les internautes se sont lâchés en commentaire cette furie sur internet l’a profondément marqué au point que quelques années plus tard en juin dernier la ravissante influence euse a craqué en pleine interview avec nos confrères du magazine voici oh non je n’avais pas du tout prévu salah a lancé m non non ce n’est pas grave ça fait partie d e moi aussi c’est le côté négatif des réseaux sociaux qui vous pourrissent la vie au quotidien qui se permet de juger des choses dont ils n’ont ni les locataires ni les aboutissants c’est elle alors confier toutes les femmes prennent plus ou moins de poids à la naissance d’un enfant on ne peut que déplorer la méchanceté gratuite de certains internautes mais heureusement à yann dour se révèle très fort de caractère et pour retrouver un poids qui maintiennent en bonne santé elle s’est tournée vers un régime original d’ailleurs pour elle ce n’est même pas en régime en tant que tel on le désigne aussi sous le nom d’alimentation cétogène pour moi ce n’est pas du tout un régime c’est important pour moi de le préciser c’ est un mode de vie j’ai un peu de mal avec le mot régime car je n’ai pas eu l’impression d’être au régime at elle ainsi fait savoir et d’expliquer l’alimentation cétogène a de nombreux bienfaits pour la santé quand j’ai décidé de perdre du poids c’est parce que je ne me s entais pas bien même si les moqueries m’ont interpellé je me suis demandé si lorsque je me regarde dans la glace je me sens bien dans mon corps et ce n’était pas le cas avait-elle en effet chargé dans les colonnes du magazine grazia enfin en suivant son rythme et ses envies iam nour a retrouvé une silhouette qui lui plaisait elle a ainsi fait des confessions pour nos confrères d’ici paris cela a été très violent heureusement j’ai la chance d’être bien entouré de surcroît j’ j’ai une certaine force de caractère sur le moment j’ai été très blessé puis je me relevais je me révoltais contre 7 grossophobie au départ je l’on n’avait aucun désir de rentrer dans les normes elle ne voulait pas .