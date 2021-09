[Vidéo] Au mariage de la princesse Maria Anunciata de Liechtenstein, nièce du gr@nd-duc Henri

-Merci d’avoir regardé la vidéo

Fille aînée de la princesse margareta de luxembourg et du prince nikolaos de liechtenstein la princesse maria annonciata s’est mariée religieusement à vienne ce samedi en présence de nombreux membres de la famille grand ducale luxembourgeoise princes et princesses s’étaient donné rendez-vous à vienne ce samedi 4 septembre 2021 ce jour là la capitale autrichienne accueillait dans la baroque schoten kirsch l’église écossaise le mariage religieux de la princesse maria annonciata de liechtenstein et des manuels et musini le couple s’était uni civilement en août dernière au liechtenstein la jeune mariée superbe dans une robe immaculée valentino et coiffée d’un diadème familiale est la fille aînée du prince nikolaos de liechtenstein et de la princesse margareta de luxembourg si son oncle paternel le prince souverain hans adam ii de liechtenstein qui a perdu sa femme la princesse mary seulement quinze jours étaient absents de même que son fils aîné le prince héritier aloïs c’est lafemme de celui-ci la princesse sophie en revanche son oncle maternel le grand duc henri de luxembourg a participé avec un grand sourire à la noce la grande duchesse maria teresa qui évite les voyages en avion n’était pas à ses côtés mais leurs deux fils aînés le grand-duc héritier guillaume et le prince félix était venu au mariage de leur cousine avec leurs épouses les princesses stéphanie est clair tantes et oncles de marianne chat la princesse marie astrid et le prince jean et guillaume de luxembourg étaient également présents avec leurs conjoints lorenz de belgique était lieu avec sa plus jeune fille parmi les très nombreux invités figuraient également le prince lorenz de belgique et sa plus jeune fille la princesse letizia maria avec laquelle sans doute au pied levé sa mère de belgique ayant annoncé la veille que la princesse astrid s ‘était fracturé une vertèbre et fils reporter ces rendez vous officiel le cadet de la princesse caroline de monaco pierre casiraghi et sa femme béatrice borromeo ainsi que ses beaux fils les prince de hanovre ernst august junior et christian qu’accompagnait leurs femmes et katerina malysheva qui a récemment accouché de son troisième enfant est allé sans brad haussmann était aussi de la fête tout comme le prince talal de jordanie oncle du roi abdallah ii et sa femme la princesse savate [Musique] .