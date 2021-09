[Vidéo] Anne-Laure (Star Academy) mariée à Olivia : les coulisses mouvementées de leur idylle

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Anne-Laure (Star Academy) mariée à Olivia : les coulisses mouvementées de leur idylle

Anne laure sibon est de retour sous le feu des projecteurs [Musique] si durant plusieurs années elle est plutôt discrète la candidate de la star academy 2 en 2002 a fait son retour sur le devant de la scène à l’occasion des 20 ans de l’émission après être apparu dans un documentaire diffusé sur tf1 fin 2021 une elle était sur tf6 le 9 septembre afin de dévoiler sa nouvelle vie dans la nouvelle vie des stars de la télé réalité [Musique] l’occasion d’en apprendre plus sur sa rencontre avec son épouse olivia l’avis d’anne laure a changé du jour au lendemain grâce à la star academy [Musique] cette aventure lui a permis de se lancer dans la musique ou encore d’acheter des appartements pour les louer ensuite mais après les ventes timides de ses deux premiers albums elle a abandonné ce rêve depuis l’ancienne star académicienne de 38 ans donne notamment des cours de préparation physique dans une académie de tennis qu’elle a fondée avec olivia la femme de sa vie qu’elle a épousé en 2019 les amoureuses vivent dans le sud ouest de la france et mène une vie loin des caméras s’ils estiment mon âme soeur mon double à aucun moment anne laure ne regrette d’avoir participé à la star academy car s’ils comprennent notamment grâce à l’émission présentée par nikos aliagas qu’elle a retrouvé olivia avec olivia on se connaît depuis qu’on a 7 8 ans on a été repérée comme jeunes talents du tennis et on s’est enregistré en ensemble toutes jeunes at elle expliqué mais elles se sont perdues de vue à l’âge de 12 ans [Musique] ce nid que lors d’un concert de la tournée de la star academy que leurs regards se sont de nouveau croisés est quelque chose de choisi de passe spéciale de passer dans le coeur d’anne-laure au point qu’elle en avait parfois oublié de chanter on se reconnaît on se regarde pendant tout le concert il se passe quelque chose de fort mais à ce moment là je pense qu’on est pas capable de savoir ce qu’ils estiment à préciser olivia mais alors qu’elle voulait amener son ancien ami en dax tedj une émeute les séparent de nouveau ce nid que 17 temps plus tard qu’elles ont renoué un lien grâce aux réseaux sociaux [Musique] et pour un alors c’était une évidence elle devait quitter les canaris où elle résidait pour la retrouver dans le sud de la france cette vie confortable que j’avais ce job dont j’étais si fier et pour lequel je suis battu pour lequel j’ai travaillé un haut poste dans le domaine du tourisme note de la rédaction ne valait plus rien à côté du bonheur que je ressentais et donc la décision elle a été juste évidente s’ils estiment mon âme soeur si estimons double je ne peux pas imaginer un instant vivre sans elle .