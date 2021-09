Premier Single solo de ANKAA après Entre Nous Deux, Parce que c’est Toi et Dagbé.

Sɔ́nǎnyɔ́ est l’hymne à l’espoir et la foi que demain sera toujours meilleur qu’hier.

musique : Jk Beats

Mix master : Bizzy Brayne

Studio : Studio CCC Tekpamanchè

Production : © Goodframes

