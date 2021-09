[Vidéo] Amine Harit raconte son premier but

Déjà très bon contre l’AS Monaco, Amine Harit est passé un peu à côté de sa confrontation contre le Lokomotiv Moscou ce jeudi en Ligue Europa. Ce dimanche, il était sur le banc, mais il est entré en jeu. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour se mettre en évidence, marquer un but et donc mettre l’OM à l’abri. Il raconte son but.