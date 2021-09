[Vidéo] Amandine Pellissard (Familles nombreuses): Cette blessure de ses proches qui l’a profondément touché

Amandine Pellissard (Familles nombreuses): Cette blessure de ses proches qui l’a « profondément touchée »

[Musique] amandine pélissard fait sans conteste partie des mamans phare de l’émission ni nombreuses la vie en xxl diffusée sur tf1 au fil des semaines à travers ces révélations sur sa vie privée on découvre son caractère fort malgré les épreuves qu’elle endure avec son mari alexandre elle élève ses huit enfants et bientôt un neuvième et l’a récemment fait deux fausses canapés la maman de leo n’a pas eu de problème à parler de ces deux drames sur instagram on se rend compte qu’on est pas seul loin de là on se rend même compte qu’on est très très très nombreux à vivre cette situation plus qu’on pense à elle en effet fait savoir et d’ajouter malheureusement j’avais déjà fait une fausse couche en septembre que je n’avais pas dévoiler enfin pas tout de suite sur les réseaux parce que je ne m’en sentais pas la force et comme je n’avais pas encore annoncé ma grossesse parce qu’elle était survenue beaucoup plus tôt ça m’avait arrangé en fait avec elle également détaillé et ce n’est pas le sol de ses malheurs depuis le début de l’émission amandine périssat reçoit de nombreuses critiques de la part des téléspectateurs sur internet elle fait parfois l’objet de terribles insultes ainsi lundi 31 mai lors d’un livre sur instagram la mère de famille a vu défiler un flot de remarques pour le moins désagréable mais entretiennent des enfants à elle ainsi pu lire elle ensuite partager ce qu’elle pense vraiment dans une publication se dévouer à sa famille c’est tout à fait neuve les respectables je pense que les gens qui sont dans la critique ce sont des gens qui n’en ont pas capable ça c’ est sûr car ce genre de réflexion ne vient jamais de maman de famille nombreuse toutes les réflexions dans ce sens là que j’ai eu quelque chose à choisir les impôts les anouk et cetera ce sont toujours des familles où il y a un ou deux enfants maximum ou pas ré’ enfant a ainsi lâché amandine pélissard sur instagram ses réflexions 2 me de ça vient avant tout de gens qui n’en devraient pas capables si elle a l’air si durcit ses cadences à elle a dû faire face à la méchanceté de son entourage et amandine police arts vient en effet de faire ça des révélations à nos confrères du magazine gala la maman raconte un super l’objet d’attaqués de la part de certains membres de sa famille nous sur un déjà été confronté au jugement avant d’être médiatisé de tarnos choix déjà de par notre vie de famille et par des personnes qui nous était proche à elle en effet envoyé dans les colonnes de gala ça a été un vrai frein dans mon épanouissement ferme yole aujourd’hui amandine pélissard .