[Vidéo] Alix (Koh-Lanta) métamorphosée : photo bluffante d’avant sa perte de poids !

Alix (Koh-Lanta) métamorphosée : photo bluffante d’avant sa perte de poids !

Après une première participation à koh lanta les quatre ter en 2020 alix fait son retour dans le jeu de survie de tf1 en effet la jolie blonde est au casting de la légende l’édition all star à l’occasion du 20e anniversaire du program la sportive coach et sapeurs pompiers volontaires venus du sud de la france affiche une nouvelle fois sa silhouette affûtée sur petit et grand et elle peut en être fier abdos en béton jambes et bras musclés [Musique] alix partage des photos de son corps d’athlète sur les réseaux sociaux dans koh lanta elle se dévoile comme ses camarades en tenue de sport moulant ses muscles [Musique] il y a encore quelques années la jeune femme affichait une toute autre silhouette bien moins musclé plus en rondeur quand je suis arrivé en caserne j’étais plutôt boulotte et je ne faisais pas une pompe en cinq ans mon physique a radicalement changé avait-elle déclaré dans son portrait pour koh lanta les quatre ter alors qu’une vieille photo était diffusée à l’antenne [Musique] 1 .