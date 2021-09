[Vidéo] Alexia Laroche-Joubert et la mort de son demi-frère Andreas : vive émotion lors d’une journée spéciale

Telle est la vie des hommes [Musique] quelques jours a très vite mais effacé par d’inoubliables chagrin il nest pas nécessaire le dire aux enfants écrit marcel pagnol quelques mois après avoir vécu un terrible drame la mort de son demi-frère andreas alexia laroche joubert a passé un moment synonyme de grand bonheur la soeur d’andreas est mariée ce qui a ravi de vives émotions la présidente d’adventure line productions à partager sur son compte instagram toute l’émotion qu’elle a ressentie lors de ce mariage en légende d’une photo des mariés sortant de l’église elle a écrit dorothée s’est marié hier avec thibaut un mariage si est-il joyeux mais celui là était en plus émouvant dorothée moi sommes les soeurs d’andré à notre frère était notre lien il nous manque à toutes les deux hier nous sommes devenus soeur pas de sens mais d’amour je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur [Musique] .