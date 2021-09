[Vidéo] Alexandra Lamy, Ana Girardot, Golshifteh Farahani… formidables à l’Opéra de Paris

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Alexandra Lamy, Ana Girardot, Golshifteh Farahani… formidables à l’Opéra de Paris

Le vendredi 24 septembre 2021 de nombreuses célébrités et grands noms de la danse avaient rendez-vous au palais garnier à paris tous étaient venus pour assister au concert inaugural de gustavo dudamel le nouveau directeur national de l’opéra de paris pour l’occasion chanel mécène de l’institution depuis 2008 avait la lourde responsabilité d’habiller l’ensemble des danseurs et élèves de l’école de danse aux étoiles ainsi de nombreuses marie ou encore guitar hero [Musique] cette soirée était également organisée en collaboration avec rolex montre de l’opéra national de paris de nombreux noms du septième art faisait partie des invités à l’image d’anna girardot samuel le bihan alexandra lamy nam après maria valverde johanna price alma jodorowsky fatou ndiaye nadia thérèse qui vit tx anamaria vartolomei cécile cassel laurent lafitte judith elle st arnaud valois ou encore l’incroyable golshifteh farahani l’artiste haider ackermann le pdg de rolex eric colombin au bras d’alexandra lamy le directeur de l’opéra de paris alexander nif dita von teese et son partenaire de danse avec les stars tf1 ou encore le président de la mode chez chanel bruno pavlovsky venu avec son épouse et ses enfants se sont succédé sur le tapis rouge vendredi les danseuses se produisait habillé de tutu diadème et corse est brodé sous la direction de virginie viard et avec la collaboration des métiers d’art art de chanel des tenues composé de tulle blanche et d’un corset en satin d e soie tous ornés de croissants de lune et des étoiles comme le notait drogue [Musique] m [Musique] .