[Vidéo] Alex Williams : Le pro du Jiu-Jitsu de 16 ans vainc un agresseur qui lui mord l’oreille

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Si vous souhaitez plus de nouvelles, abonnez-vous à la chaîne !

CLIQUEZ ICI POUR INSCRIRE : https://goo.gl/aNWbA4

Alex Williams : Le pro du Jiu-Jitsu de 16 ans vainc un agresseur qui lui mord l’oreille

Aurions-nous là un futur champion de mât à seulement 16 ans le jeune champion britannique de jeans jitsu alex williams est parvenue à maîtriser un homme bien plus âgé que lui à mains nues qui sait ne prenait à lui alors qu’il déjeunait sur un banc public la vidéo a été filmée dans un espace public de couvert boro teesside royaume uni je vais te mettre un coup de couteau je vais éclater la tête lance l’agresseur dans la vidéo il s’en est pris à la mauvaise personne alex et multi médaillés de judes ou coup d’un seul coup l’adolescent le ceinturer le met à terre si est-il à que l’assaillant lui mord l’oreille jusqu’au sang scène suit une lutte debout cette fois rapidement remportée par alex williams la scène filmée par un anonyme a fait le tour des réseaux sociaux alex williams a été propulsé au rang de personnalité locale au micro de la chaîne régionale designs live le champion est revenu sur ce combat pas comme les autres lorsqu’il s’est approché de moi j ‘ai vu une opportunité de me défe ndre et d’attaquer donc que je l’ai fait j’étais concentré évidemment j’étais inquiet qu’il est un couteau parce qu’il m’avait menacé de me planter dans ces situations il s’agit de survivre et heureusement j ‘étais prêt pour le battre a détaillé l’adolescent de 16 ans le 16 septembre dernier tous .