[Vidéo] Albert II prend une grande décision en essayant de ramener la princesse Charlene à Monaco

Albert II prend une grande décision en essayant de ramener la princesse Charlene à Monaco

Charlene de monaco son mari albert ii prend une grande décision pour tenter de revenir le temps commence à se faire long pour le prince albert ii séparé de sa femme charlène depuis de longs mois la convaincre de revenir le papa de jacques et gabriela vient donc de lui accorder une faveur qu’elle attendait depuis longtemps les choses reviendront elle un jour à la normale à monaco depuis plusieurs mois la princesse charlène brille par son absence au départ elle ne devinait pas c’est que quelques jours en afrique du sud mais son séjour commence à s’éterniser la raison selon la version officielle de la maman de jacques et gabriela aurait été victime d’une infection de la sphère orl mais d’autres en sont persuadés c’est pour mettre la pression à son époux le prince albert ii que l’ancienne nageuse olympique aurait choisi de s’exiler selon plusieurs sources concordantes charlene de monaco était plutôt malheureuse sur le rocher en premier lieu car elle se sentait seul peut a pprécier des soeurs du prince albert 2 en particulier de caroline elle aurait du mal à se faire une place au sein du clan grimaldi elle se serait bien changer les idées en se noyant dans le travail seulement elles manquent de choses à faire elle aurait ainsi à plusieurs reprises réclamé plus de responsabilités à son époux mais ce dernier n’aurait jamais été jusqu’à tout récemment pour un charlene de monaco revient de nouvelles responsabilités comme le révèle le journal matin le prince albert ii a choisi de faire un pas vers charlene elle qui réclamait plus de responsabilité vient d’être nommée vice-présidente de la croix rouge monégasque l’ordonnance souveraine numéro 8709 confirme qu’elle a reçu de ce poste le 1er août dernier elle succède ainsi à philippe narmino qui occupait cette fonction depuis 2014 ce dernier a été évincé de l’institution après avoir été mis en cause dans le vol et le trafic d’influence l’affaire bouvier rybolovlev albert ii tendait il parce vision de faire enf en revenir charlène à monaco pour l’heure de la date de son retour n’a toujours pas été confirmée alors que la princesse avait misé sur la fin du mois d’octobre son époux avait déclaré avoir bon espoir de la voir rentrer plus tôt mais c ‘était sans compter sur la santé fragile de l’ancienne nageuse qui a entre-temps été hospitalisé une nouvelle fois début septembre charlene de monaco n’était toujours pas de retour pour faire taire les mauvaises langues albert ii a pris la parole mercredi 8 septembre 2021 dans les colonnes du fin den dire un peu plus sur l’état de santé de sa femme mais également sur sa relation avec elle elle n’a pas quitté monaco fâché elle nest pas part qu’elle était en colère contre moi ou évaluer elle s’est rendue en afrique du sud pour évaluer le travail qui accom .