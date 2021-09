[Vidéo] Albert de Monaco – maintenant il déballe sur la santé de Charlène de Monaco

Albert de Monaco – maintenant il déballe sur la santé de Charlène de Monaco

[Musique] s’il est une choisi dont le prince albert de monaco n’en aurait que faire ce serait les rumeurs sur sa vie sentimentale et son mariage avec charlene de monaco leur couple est inscrit sur la durée malgré quelques frictions de temps à autre il a rassuré sur sa santé ni aux idiots mais aussi à l’honneur le couple princier en relayant les propos rassurants du prince albert de monaco sur la santé de son épouse selon les circonstances elle se porte bien elle est encore quelques examens supplémentaires [Musique] dans les prochains jours nous serons quand elle pourra à nouveau voyager a commenté le prince souverain du rocher [Musique] supposé avoir froissé son épouse en s’affichant hyper complice avec son ex maire de son aîné alexandre des mots très apaisé et d’après le magazine australien la princesse du rocher irait beaucoup mieux j’aurais aimé être plus à ses côtés mais il y avait des restrictions de voyage en raison de copies des autres obligations je ne peux pas être avec elle tout le temps a précisé le prince reconnaissant être un peu débordé en l’absence de son épouse [Musique] il reconnaît avoir besoin d’aide pour laquelle les autres membres de la famille principale de monaco sont notamment mobilisés la princesse caroline de monaco et ses enfants elle n’est pas parti parce qu’elle est en colère contre moi ou contre quelqu’un d’autre elle se rendait en afrique du sud pour réévaluer le travail de sa fondation là-bas et prendre un peu de temps à il tenu à préciser balayant d’un revers de main des rumeurs de mariage [Musique] .