[Vidéo] Affaire Grégory : Pourquoi sa tombe est-elle vide ?

Affaire Grégory : Pourquoi sa tombe est-elle vide ?

Près de quarante ans après personne n’a oublié le village de lépange sur vologne le 16 octobre 1984 le petit grégory a été jeté dans les eaux froides de la vologne les pieds les mains liées comme l’écrivait un journal local au lendemain de l’ assassinât du garçonnet de quatre ans parle ou plusieurs membres de sa famille un toujours meurtre irrésolu à ce jour qui fait l’objet de nombreux documentaires dont l’excellent grégory netflix de patricia tourancheau et d’une série une affaire de famille tf1 même si la sphère reste aujourd’hui au point mort elle continue de fasciner les foules ainsi on découvre encore certaines révélations faites par la presse paris match parfois sensationnaliste aidé à l’époque par l’anc est folle de jean kerr a remis les pieds dans ce village des vosges le temps semble s’être arrêté dans l’édition du jeudi 19 août 2021 on y apprend que jean marie villemin a décidé de récupérer les restes de son fils avant de procéder à une création ainsi la tombe de son fil s grégory villemin 4 ans au moment du décès restent vides depuis 2004 compte tenu de la notoriété de la sphère de nombreux badauds s’arrêtaient à lépanges sur vologne afin de prendre des photos de la tombe un voyeurisme insupportable pour les villemin qui ont depuis déménagé en région parisienne où il mène enfin une vie paisible le monument sans aucune indication trône comme le cénotaphe oublier d’une époque révolue mentionner l’envoyé spécial de paris match dans son reportage si christine et jean marie villemin ont essayé de tourner la page le meurtre de leur petit garçon de 4 ans reste un cas froid dans lequel les témoins et protagonistes principaux se font vieillissants en muré dans le silence aux dernières nouvelles les époux jacob reste soupçonné d’avoir eu d’une manière ou d’une autre à l’assassinât de grégory villemin tout comme bernard laroche lui même plus et par jean marie villemin [Musique] .