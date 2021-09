[Vidéo] Affaire Grégory : Le pompier qui a découvert le corps témoigne, ce qui l’a « marqué à jamais »

Johnny Star : Merci beaucoup d’avoir regardé !

Affaire Grégory : Le pompier qui a découvert le corps témoigne, ce qui l’a « marqué à jamais »

Il est 17 heures ce jour du 16 octobre 1984 lorsque grégory villemin 4 ans est kidnappé c’était une belle journée d’octobre suite on accueilli les pommes jusqu’à 17 heures à quelques minutes près on aurait pu voir passer le ravisseur se souvient jean paul ancien pompier de lépange sur vologne vosges dans les pages de paris match ou dans l’édition du 19 août 2021 il raconte comment il a découvert le corps du petit grégory ce sapeur pompier volontaire est alerté par sa caserne quand ses collègues lui que les étangs du coin sont tirés à la recherche du garçonnet tu tombe bien tu vas à docelles le gamin est peut-être dans la vologne lui dit on [Musique] du n’importe quoi d’après jean-paul qui refuse d’y croire on est partis avec deux autres pompiers il ma femme qui était enceinte on blaguait dans la voiture se rappelle-t-il armé de piles électriques il explore les rives de la rivière s’y est-il à qu’il découvre quelque chose coincé entre deux rochers un truc qui ressemblait au sac poubelle fle de l’époque en réalité il s’agissait de l’anorak de grégory gorgée et gonflées d’eau il faut alors avertir les parents du garçonnet jean-paul fonce vers les étangs et y découvre une foule je suis tombé sur le père de grégory je connaissais bien jean marie il m’a dit quest ce qu’il y a jean-paul je devais avoir une drôle de tête je réponds rien arias jeanfils il avait un bonnet bleu oui il est dans la vologne à docelles christine villemin hurler s’effondre à côté de retour sur les lieux où grégory a été retrouvé jean-paul participent à l’opération pour sortir le corps de la pologne avec l’autorisation du procureur on me voit sur la photo qui a fai t t a l’enfant dans une grande couverture blanche dans la caserne de dos elle du capitaine cessna a fait sortir tout le monde le docteur le procureur et moi je ne sais pas pourquoi on a ouvert la couverture s’y est-il à qu’on l’a enfin vu vraiment se souvient-il tous se découvre alors ses cordes au pied au mollet aux jambes aux bras ainsi qu’une autour de la tête il avait le teint blanc je n’avais vu ça et surtout les yeux grands ouverts une scène qui l’a marqué à jamais [Musique] .