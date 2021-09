Union Dj Sommet des Sommets et Rose Yohou: un projet d’amour mort-né?

Les discussions entamées il y a quelques jours, entre le béninois DJ Sommet des Sommets et l’influenceuse ivoirienne Rose Yohou, pour un éventuel projet d’union, viennent de connaitre un frein. Pour des raisons liées au comportement de Rose, le « Clouclik » le DJ national du Bénin, a décidé d’appuyer sur pause.

Des frustrations de première minute qui risquent de briser à jamais, le rêve tant vanté par la partie ivoirienne. Dans une publication ce jeudi, Dj Sommet des Sommets, a exprimé sa colère pour un comportement de Rose qu’il dit déplorer énormément. « D’abord, l’ivoirienne stipule qu’elle m’aime. Suite à ses posts sur les réseaux, on a dû accepter qu’elle entre en contact avec nous, d’où l’appel vidéo. Quelques heures après, on s’est rendu compte qu’au cours de l’appel, une capture a été faite et postée sur ses réseaux sociaux. Ce que j’ai malheureusement déploré« , a déclaré Dj Sommet des Sommets.

A lire aussi: Clermont Foot: Cédric Hountondji et Jodel Dossou dans le groupe contre le PSG

Pas plus tard qu’hier, poursuit-il, dans un direct, « Rose affirme que je lui ai envoyé une somme de 200.000f ». S’il ne nie pas l’affirmation de l’ivoirienne, il dit être « un homme très affuté et tous mes mouvements se gèrent clandestinement. Je ne conçois pas le fait qu’elle publie une capture de notre conversation et ensuite qu’elle dévoile mes faits et gestes publiquement », se désole-t-il, précisant qu’il mettait ainsi fin à tout contact avec Rose. « Suite à ces faits, nous suspendons absolument tout »

Ce retournement de situation de Dj Sommet des Sommets qui était, au début, hésitant à une idylle avec Rose, vient conforter plusieurs internautes dans leur courant d’idées. En effet, il y a seulement quelques jours, les internautes ont estimé qu’un projet d’union entre Rose et Dj Sommet des Sommets n’est qu’une illusion. « Un projet mort-né », déclarait un internaute béninois. « Un buzz enfantin », a renchéri un autre.