Un nouveau groupe djihadiste fait ses premiers pas au Soudan avec une attaque meurtrière

Un nouveau groupe djihadiste inconnu jusque-là a revendiqué l’attaque terroriste qui a eu lieu mardi et dans laquelle six agents des services de renseignement soudanais ont été tués, rapporte BBC.

Une fusillade a éclaté mardi soir lorsque les services de renseignement soudanais ont perquisitionné une cachette présumée de l’EI dans la capitale. Selon les informations officielles, au moins six officiers des renseignements ont été tués et plusieurs autres ont été également blessés dans la fusillade. Selon un communiqué des services de renseignement, l’opération a conduit à l’arrestation de 11 djihadistes. Quatre autres hommes armés se sont échappés, indique le document.

Le gouvernement avait imputé l’attaque de mardi soir aux militants du groupe État islamique (EI), cependant, un groupe djihadiste se faisant appeler le Mouvement pour la prédication et le combat a déclaré avoir tué les officiers soudanais et a nié tout lien avec l’EI. Ce groupe est totalement inconnu des services soudanais et du monde entier et on pense qu’il vient de naitre et veut imposer ses marques.