UEFA Youth League: la Juventus U19 tient tête à Malmo U19, le béninois Ange Tchibozo buteur

Favorite pour le sacre, la Juventus U19 a tenu en échec son homologue de Malmo U19, mardi après-midi, à l’occasion de la première journée de phase de groupe de la Youth Laegue. Le béninois Ange Tchibozo a marqué l’un des buts de la Juve juvénile.

Belle prestation pour Ange Tchibozo et son équipe de la Juventus U19. Logés dans le groupe H, les joueurs de la Juve juvénile sont allés arracher le point du nul (2-2) face à leurs homologues de Malmo en Youth League. Dans une rencontre comptant pour la première journée de phase de groupe, le club turinois a réussi à prendre un point très précieux pour la suite du tournoi.

Bien entrés dans la partie, les Italiens ont lancé très tôt, les hostilités avec l’ouverture du score par Ange Tchibozo en début de rencontre. L’attaquant béninois, auteur d’un grand match, a montré la voie aux siens sur une superbe réalisation (0-1, 7è). Mais très vite, les visiteurs vont concéder l’égalisation. Melkel Widell sur un exploit personnel va ramener son équipe dans le jeu (1-1, 10è). Mais Turco, à la 21è minute, va redonner l’avantage à la Juve 19 avant d’assister impuissant au second but de leur adversaire au retour des vestiaires. Score finale: 2-2.

La Juventus U19 rentre donc de la Suède sans la victoire mais avec un précieux petit point qui comptera beaucoup pour les phases de groupe. Les Italiens prennent actuellement la deuxième place du classement derrière Chelsea U19 qui a facilement disposé des jeunes joueurs russes du Zenit St Petersbourg. Le prochain déplacement en Angleterre contre les Blues pourrait être déterminant pour Ange Josué Tchibozo et ses coéquipiers.

Meilleur espoir de la Juventus Juvenile, le jeune béninois Ange Josué Tchibozo a déjà mis d’accord Michel Dussuyer qui surveille à la loupe les performances de l’attaquant. Le sélectionneur national voit même en son joueur, l’avenir du football béninois.

Élu plusieurs fois meilleur joueur dans différentes compétitions, l’attaquant fait depuis plusieurs années les beaux jours de la Juve Juvenile (l’équipe B de la Juventus). Très technique et assez mobile, le jeune espoir béninois dispose d’un sens de but assez aigu.

Pur produit du Centre CNFS (Codjia Nedville Football Scuola) au Bénin, Ange Josué Tchibozo a rallié l’Italie, il y a quelques années. Atterri à l’Inter Milan, il a rejoint, 2 ans de cela, la Vieille Dame où il a épaté plus d’un, par ses prestations de haute facture.

Un talent précoce surveillé de très près par le sélectionneur national, Michel Dussuyer, malgré la convoitise des autorités italiennes qui seraient en train de faire le forcing pour enrôler le jeune espoir au sein de la Squadra Azzura.

« Oui, je suis Ange Tchibozo de la Juventus. Déjà, il évolue dans un grand club et il a un énorme potentiel. Je le suis et on discute beaucoup. Après, à cause de la Covid, je n’ai pas pu voyager pour le voir jouer car son championnat a été arrêté. Mais bientôt je le verrai et on va enfin se parler et comme je dis, il a du potentiel et lui aussi représente l’avenir», a confié le technicien français.

Ange Tchibozo, de son côté, a toujours clamé son allégeance pour la sélection béninoise, mais il ne veut pas pour autant attendre éternellement un signe de la Fédération béninoise de football.

« Actuellement, je pense au Bénin, mais ils sont en train de rien faire pour que je vienne en équipe nationale. Moi, je ne peux pas attendre toute la vie. S’ils font vite je viens. Sinon, je pense aller ailleurs », avait déclaré le joueur au cours d’une discussion avec ses fans sur Instagram