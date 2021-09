TV: les raisons pour ne pas augmenter la netteté de l’écran

Très souvent, quand on se retrouve devant la télévision, pour suivre un match de foot ou un film, et qu’on a du mal à bien distinguer certaines séquences, on a tendance à augmenter la netteté de l’écran. Selon les chercheurs, rapportés par le site spécialisé dans les questions de technologie, CNET, cette action déforme les contours des images au lieu de les rendre plus nets.

La volonté d’augmenter la netteté de votre écran de télévision vous renvoie dans les paramètres de l’appareil. Une fois dans cette rubrique, on se met à ajuster la valeur « netteté » dans l’optique d’avoir une image plus nette à l’écran. En réalité, la satisfaction qu’on tire de cette action est trompeuse. La raison, en cherchant coûte que coûte à maximiser la netteté, on finit par avoir une « amélioration des contours », ce qui peut dégrader le piqué de l’image.

Netteté de l’image veut dire « amélioration des contours »

Quasiment tous les postes téléviseurs disposent d’un paramètre appelé « amélioration des contours », qui résulte du contrôle de la netteté. Les contours des images sont ainsi améliorés, afin de bien les mettre en relief (confère les images côte à côte, ci-dessous).

L’image de gauche est la version originale et celle droite, celle « améliorée ». Ce tableau est tellement parlant que point n’est besoin de douter de la non-opportunité à vouloir systématiquement augmenter la netteté du téléviseur.

Pour les sceptiques, la rédaction propose encore, ci-dessous, une deuxième image, qui n’est autre que celle de droite (proposée ci-dessus), ici, en gros plan. On constate aisément qu’une petite bande blanche, appelée « halo », entoure l’image, pour la faire ressortir un peu plus.

Le résultat final ne laisse-t-il pas à désirer ? À chacun d’en juger et d’en prendre les décisions qui s’imposent, à condition que cela apporte satisfaction.

Y a-t-il un meilleur réglage pour un téléviseur ?

Les recherches ont montré que la meilleure manière d’avoir une netteté satisfaisante, c’est de mettre le téléviseur en mode « Film » ou » Cinéma », et de chercher l’endroit où se trouve le réglage de netteté dans ce mode.

Cela devrait satisfaire tous les usagers, à moins que la télévision soit défectueuse. Dans ce cas, veuillez consulter votre électronicien, il vous sera d’une aide considérable.