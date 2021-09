Tunisie: Najla Bouden Romdhane nommée à la tête du gouvernement

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a désigné ce mercredi 29 septembre 2021, Najla Bouden Romdhane nouvelle cheffe du gouvernement tunisien.

Conformément au décret présidentiel n°117 relatif à la mise en place des mesures exceptionnelles, le président de la République tunisien Kaïs Saïed, a nommé Nejla Bouden au poste de Chef du gouvernement. Selon le communiqué officiel publié ce mercredi, Nejla Bouden a été chargée de former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais.

Cette nomination intervient après le limogeage de l’ancien cabinet et des mois de blocage politique. En effet, le 25 juillet, le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé de la suspension des activités de l’Assemblée nationale. Il avait notamment invoqué la Constitution pour s’octroyer les pleins pouvoirs et limoger le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Depuis, la Tunisie est sans gouvernement et sans aucune feuille de route, chose contraire à la volonté de plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile.

Le 22 septembre, le président Kaïs Saïed, a pris des dispositions exceptionnelles portant organisation des pouvoirs exécutif et législatif, qui ont fait l’objet d’une série de décrets publiés dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT). Des mesures exceptionnelles qui ont suscité l’indignation du parti Al-Massar. Dans un communiqué de son bureau politique, Al-Massar a rejeté toute suspension de la Constitution de 2014. Elle s’insurge contre la gestion de la période exceptionnelle.

Zoom sur Najla Bouden

Née en 1958, Najla Bouden occupait le poste de directrice générale et Cheffe de l’Unité de Gestion du Projet PromESsE. En 2011 elle a été nommée directrice générale chargée de qualité au ministère de l’Enseignement supérieur, puis chargée de Mission auprès du Cabinet du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Chiheb Bouden, en 2015.