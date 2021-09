Tunisie: modification de la constitution et formation d’un gouvernement, Kais Saied dévoile son plan

Après avoir instauré l’état d’exception il ya plus d’un mois, le président tunisien, Kais Saied, envisage de modifier la constitution du pays et former un nouveau gouvernement.

Le 25 juillet, le président tunisien, Kaïs Saïed, a décidé de la suspension des activités de l’Assemblée nationale. Il avait notamment invoqué la Constitution pour s’octroyer les pleins pouvoirs et limoger le chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Depuis, la Tunisie est sans gouvernement et sans aucune feuille de route, chose contraire à la volonté de plusieurs partis politiques et des organisations de la société civile.

A lire aussi: Tunisie: le président Kaïs Saïed prolonge la suspension du Parlement

Samedi 11 septembre, il a exprimé sa volonté de modifier la constitution de 2014. Parallèlement, le président a annoncé la formation d’un nouveau gouvernement. « Il faut faire des modifications dans le cadre de la Constitution. Les constitutions ne sont pas éternelles, elles peuvent être changées ! Il faut que les modifications conviennent au peuple tunisien, parce qu’après tout, la souveraineté lui appartient », a-t-il déclaré. Et pour faire adopter ses révisions constitutionnelles, Kaïs Saïed pourrait donc recourir au référendum.

« Je veille au choix des personnes, que les personnes désignées soient intègres, loyales, ne trahissent pas leurs promesses », a-t-il indiqué, s’agissant de la formation d’un nouveau gouvernement.