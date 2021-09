Tunisie: Al-Massar rejette toute suspension de la Constitution

Dans un communiqué publié jeudi, le parti Al-Massar dit rejeter toute suspension de la Constitution de 2014. Elle s’insurge contre la gestion de la période exceptionnelle.

Suite à la promulgation de l’ordonnance présidentielle, organisée pour les mesures exceptionnelles, le mercredi 22 septembre 2021, le bureau politique du parti du parcours social démocratique s’est réuni pour élargir la position des membres du conseil central, pour étudier la situation sur ces décisions et leurs répercussions sur l’avenir de la scène politique du pays.

Après un débat approfondi, le bureau politique du parti Al-Masar estime que la constitution de 2014, malgré ses défauts et ses tendances, est le fruit des militants nationaux menés par les forces vives du pays pour refuser le projet fraternel et payer pour cela la taxe sanguine en martyrisant les militants Chokri Belaid et Mohamed Brahmi. Son amendement doit, selon le parti, passer par un chemin participatif sans un seul côté, quelle que soit sa légitimité.

A cet effet, le bureau politique du parti Al-Masar a dit rejeter toute suspension de la constitution de 2014, appelant les forces démocratiques et sociales à accélérer la formation d’un front politique et républicain qui puisse s’opposer à l’autocratie. Ce front devrait, selon le communiqué, favoriser une action participative pour gérer la période à venir, protéger les institutions de l’Etat contre toute dérive et répondre aux revendications du peuple.

Le communiqué indique également que tout amendement de la Constitution doit passer à travers un processus inclusif, sans exclusion aucune, rappelant que le président de la République, qui avait juré de respecter la Constitution, est le garant de la Loi fondamentale et de la préservation de l’unité nationale. Le parti met en garde contre les résultats de l’élaboration de mesures et de lois sur les tailles qui consacrent le monopole de l’autorité et annulent toutes les institutions réglementaires et réglementaires.