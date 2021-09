Transition politique au Mali: la CEDEAO préoccupée par l’insuffisance d’actions concrètes

La Mission de la CEDEAO reste préoccupée par l’insuffisance d’actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral au Mali, indique un communiqué de l’organisation ce mercredi.

Pour une énième fois, la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché une mission de bons offices à Bamako, la capitale malienne. Après un séjour de 3 jours au Mali, la mission présidée par l’ancien président du Nigéria, Goodluck Jonathan, et qui a pour but d’évaluer le processus de transition et particulièrement les progrès dans la préparation des élections prévues pour février 2022, a livré son rapport.

Elle a pris note de la levée des mesures de restriction concernant l’ancien président de la transition, Bah N’Daw, et l’ancien Premier ministre, Moctar Ouane, et a apprécié l’expression renouvelée des autorités de la transition à respecter la période convenue de la transition devant la communauté internationale. Toutefois, la mission reste préoccupée par l’insuffisance d’actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral.

« Garantir la réussite du processus de la transition »

Elle a, par ailleurs, rappelé l’importance du respect de la date des élections annoncée, afin de montrer la crédibilité du processus de transition et a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les reformes et actions prioritaires qu’il urge d’entreprendre pour la tenue des élections présidentielle et législatives. Il s’agit notamment du consensus sur le cadre légal devant servir aux élections, la préparation de la liste électorale, et le choix de l’organe ou des organes devant conduire les élections.

La Mission a également invité les acteurs sociopolitiques à travailler ensemble dans cette période de transition afin de garantir la réussite du processus. Aussi, a-t-elle réitéré l’engagement de la CEDEAO à accompagner la République du Mali pour une transition réussie. Pour finir, elle a appelé les partenaires multilatéraux et bilatéraux à continuer de soutenir le processus de transition notamment dans le cadre de la préparation des élections.