TPMP: Cyril Hanouna revend sa villa à Los Angeles

Plus de deux mois après l’avoir acquise, Cyril Hanouna revend sa luxueuse villa à Los Angeles, aux Etas-Unis. Le présentateur vedette de l’émission « Touche Pas À Mon Poste » de la chaîne C8 est, semble-t-il, trop occupé en France.

Cyril Hanouna, l’animateur vedette de l’émission « Touche pas à mon poste », avait, en juin dernier, acquis une villa cossue située sur les hauteurs de Hollywood Hills à Los Angeles. À l’origine, cet appartenant luxueux était la propriété du couple de Français, les galeristes et collectionneurs, Jean-Jacques et Julie Darmon. La star du petit écran avait alors déboursé la coquette somme de 5,6 millions de dollars pour prendre > l’air marin tout frais. On en était-là quand on apprend qu’il l’a déjà revendue, selon «Closer».

À lire aussi : «Moov Africa»: un réseau de télécommunications toujours en novation

Le jackpot !

En effet, trop occupé en France, Cyril Hanouna n’a pas le temps de profiter, comme il le voudrait, de sa propriété de luxe et a donc décidé de s’en débarrasser. Le présentateur a réussi à faire une bonne affaire, puisque, plus de deux mois après avoir acheté sa maison, il a revendu son bien immobilier pour 6 millions de dollars américains (environ 5,4 millions de francs). Toute déduction faite, on se rend compte que l’homme de la télévision a réalise un sacré bénéfice de 400 000 dollars (environ 360 000 francs). Le jackpot !

Une maison de haut standing

Avec ses 400 m² de surface habitable, la maison possède, notamment, quatre chambres à coucher, une piscine à débordement, ainsi qu’une impressionnante cascade d’eau, coulant le long des quatre faces d’une colonne de béton pour finir à côté de la piscine. La villa est, par ailleurs, équipée d’un spa, d’une salle de cinéma, d’un bar, de cinq cheminées et d’une salle de sport.