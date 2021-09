Togo: un pas de plus vers les élections régionales

Le gouvernement togolais a adopté cette semaine, une série de projets qui ouvre désormais la voie à l’organisation des prochaines élections régionales du pays.

Au Togo, la voie est désormais ouverte pour l’organisation des régionales, nécessaires pour parachever le processus de décentralisation. Le gouvernement a adopté jeudi en conseil des ministres trois projets de loi, entérinant ainsi les conclusions des travaux de la Concertation nationale des acteurs politiques (CNAP) qui s’est achevée en juillet dernier.

Les textes adoptés portent respectivement sur le code électoral, la loi sur la décentralisation et les libertés locales, et la loi sur la liberté de réunion et de manifestations publiques. Ces modifications avaient été actées par les principaux acteurs politiques du pays, à l’issue de leurs 28 réunions, destinées à faciliter l’organisation des régionales. Pour rappel, ces élections permettront de choisir des conseillers, qui constitueront les différents organes des régions, devenues depuis 2019 des collectivités territoriales au même titre que les communes.