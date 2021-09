Togo: un auditeur se prononce sur l’objectivité des émissions de la radio publique

Pour la première fois, le 4 août 2021, un auditeur de la chaîne de radio publique a été agréablement surpris par la franchise et l’objectivité qui ont caractérisé une émission-débat. Lors de ce numéro, les invités ont décrypté l’actualité nationale sans langue de bois.

Sur les réseaux sociaux, à la faveur d’une publication, un citoyen lambda s’est dit, pour une première fois, très satisfait du traitement qui a été accordé à un sujet controversé sur radio Lomé, la chaîne nationale publique.

L’émission en question porte sur la récente sortie médiatique du président de la Cour suprême du Togo, Me Yaya Bawa Abdoulaye, contre les comportements inadmissibles de magistrats et auxiliaires de justice.

« Nous sommes le jeudi 02 septembre 2021 autour de 20 heures 30, je suivais avec intérêt un débat du journaliste Dimas Dzikodo sur radio Lomé. Je n’en revenais pas sur la nature des thèmes abordés par le journaliste animateur de radio Lomé », s’étonne-t-il, selon Afreepress. « En effet, la une de certains journaux de la presse privée, portant sur la sortie du président de la cour suprême a été largement abordée. Le diagnostic accablant du président Yaya a été commenté par Dimas avec une franchise et une liberté d’expression peu ordinaire sur une chaîne publique. Je regardais de temps en temps la fréquence pour voir si ce n’était pas sur une radio privée. C’était bien radio Lomé, la 1re », décrit-il, selon la même source.

Pour cet auditeur, le choix des thématiques et l’aisance des décryptages avec lesquels les invités s’y sont pris, sont rarement observés sur les chaînes publiques.

« Et enfin ! Un changement commence dans le traitement de l’actualité nationale sur les médias publics ! La censure tacite des médias publics sur les sujets controversés ou accablants l’appareil étatique est-elle enfin levée ? L’ordre a-t-il été enfin donné pour revoir la ligne éditoriale des médias publics ? », s’est-il interrogé.

L’auditeur, avec une once d’émotion, n’a pas tari d’éloges, à l’endroit de l’animateur et de ses invités pour s’être exprimés sans langue de bois. Pour lui, le traitement des sujets sociaux, dans la franchise et l’objectivité, permettra de rendre à la justice, ses lettres de noblesse. « Les diatribes de Dimas avec des exemples précis sur les comportements indignes des juges indélicats et totalement corrompus sont à saluer. Ceci participe à l’éveil des consciences sur un phénomène qui tue peu à peu la confiance des citoyens envers la justice de leur pays. Merci à Dimas pour ses analyses percutantes et son audace de dénoncer sur un média public et sans langue de bois, le comportement indigne et scandaleux des juges corrompus », poursuit-il.

Un changement prend corps dans le traitement de l’actualité nationale sur les médias publics ! Pour cet auditeur, le comportement des acteurs du système judiciaire n’est que le miroir du stade de corruption dans le pays.

« Le Togolais a fini par tolérer et s’adapter à la corruption, justement parce que les big-men de la République sont la loi et font la loi dans ce pays en utilisant la justice. Le non-respect des règles éthiques et déontologiques dans les corporations professionnelles, la nationalisation de l’impunité et surtout le silence des hautes autorités, sur certains faits de corruption et de détournements avérés, expliquent sans doute l’ampleur de la tentation du citoyen togolais de vivre sur le dos de la bête », a-t-il conclu.