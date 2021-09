Togo: un accord cadre de coopération militaire signé avec la Turquie

Les relations diplomatiques entre le Togo et la Turquie prennent un nouvel envol avec la signature de plusieurs accords dont le plus récent, est un accord cadre de coopération militaire. Signé il y a deux semaines, cet accord est destiné à favoriser l’approfondissement de la coopération entre les forces armées des deux pays.

Lomé et Ankara poursuivent un peu plus le renforcement de leur partenariat. Les deux pays, déjà liés par des accords politiques, puis économiques et commerciaux, ont récemment conclu un accord-cadre de coopération militaire. L’entente paraphée par les ministres de la défense, Marguerite Essozimna Gnakade et Hulusi Akar, est intervenue lors de la visite de travail il y a deux semaines, de l’officielle togolaise à Istanbul, où se tenait le 15ème salon international de l’industrie de défense (IDEF 2021).

A l’instar de celui envisagé dans le domaine de la sécurité policière et de la protection civile, l’accord prévoit une collaboration approfondie entre les forces armées des deux pays. La délégation togolaise était notamment composée du Chef d’état-major particulier du Président de la République et du chef d’état-major de l’armée de terre.