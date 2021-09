Togo: principaux sujets du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021

Les membres du gouvernement togolais se réunissent ce mercredi, sous l’égide du président Faure Gnassingbé pour opiner sur divers sujets et entériner de nouvelles décisions dans l’intérêt national du pays.

Le Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, prendra en compte plusieurs avant-projets de lois dont celui relatif au contrat de partenariat public-privé. « Nous examinerons en Conseil des ministres de ce jour plusieurs avant-projets de lois, entre autres, celui relatif aux contrats de partenariat public-privé, un nouveau dispositif pour faciliter l’investissement privé et optimiser la dépense publique dans le but de développer les infrastructures dans notre pays », informe Faure Gnassingbe.

D’autres sujets à l’ordre du jour du Conseil portent sur les projets de réformes de l’école normale supérieure d’Atakpamé et des écoles normales des instituteurs, pour rendre plus performant le système éducatif togolais, et l’élaboration d’un nouveau plan directeur d’approvisionnement en eau potable du Grand Lomé afin de satisfaire à long terme, les besoins des populations de la zone concernée.