Togo: les principaux sujets du Conseil des ministres de ce mercredi 15 septembre 2021

Le gouvernement togolais va se réunir ce mercredi 15 septembre, pour sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. Sous l’égide du président Faure Gnassingbe, les autorités togolaises vont se pencher sur l’examen de l’avant projet de la loi autorisant la ratification du traité portant création de l’Agence Panafricaine du Médicament.

« J’ai ouvert ce matin le Conseil des ministres au Palais de la Présidence de la République », a annoncé le président Faure Gnassingbe. Selon le président togolais, les travaux de ce jour sont focalisés essentiellement sur l’examen de l’avant projet de la loi autorisant la ratification du traité portant création de l’Agence Panafricaine du Médicament.

A lire aussi: Togo: Faure Gnassingbé procède à des changements au sein de la hiérarchie militaire

Ce texte, précise-t-il, vient à point nommé surtout en cette période de la crise sanitaire et en lien avec la vision sous régionale relative à l’opérationnalisation de la ZLECAF. « Les sujets relatifs à la réforme du Fonds d’Aide à la Culture afin de rationaliser la subvention accordée aux artistes et de contribuer à l’érection effective d’infrastructures culturelles dans le pays, la mise en place des maisons de justice pour une justice de proximité bénéfique aux populations, et l’application de la gratuité de l’établissement des actes de naissance sont également à l’ordre du jour« , indique le président.