Togo: la vaccination obligatoire au personnel du ministère de l’enseignement supérieur

Au Togo, la vaccination contre le Covid-19 est désormais obligatoire pour l’ensemble du personnel du ministère de l’enseignement supérieur qui se verra expulser de son lieu de travail en cas de non-respect de cette mesure, a indiqué le cabinet du ministère dans un communiqué.

La vaste opération de vaccination obligatoire pour tous au Togo gagne du terrain. Après les acteurs du sport dont la reprise des activités sportives et des loisirs au Togo est conditionnée par la vaccination contre la Covid-19, c’est autour du personnel du ministère de l’enseignement supérieur de se soumettre à cette mesure du gouvernement togolais. En effet, dans un communiqué publié le 10 septembre dernier, le ministre invite tous les travailleurs de son administration à se mettre en règle dans les plus brefs délais.

« Je convie toutes les personnes non encore vaccinées contre la Covid-19 dans les directions et institutions rattachées au ministère, de profiter de cette période pour se mettre à jour », a indiqué le professeur Majesté Ihou WATEBA.

Selon le communiqué, les travailleurs ont jusqu’au 14 septembre prochain pour se mettre en règle, faute de quoi l’accès à leur lieu de travail leur sera refusé. Un contrôle strict avec preuve de vaccination se fera d’ailleurs à l’entrée de toutes les directions et institutions du ministère. « Les personnes contrôlées non vaccinées peuvent rester à la maison et revenir à la fin de la pandémie », a ajouté le ministre. On n’ignore toutefois si la mesure est élargie aux étudiants et nouveaux bacheliers des universités publiques.

Avec 204 décès, le Togo fait partie des pays de l’Afrique de l’ouest les moins touchés par la Covid-19 avec 23 450 personnes contaminées. Selon les statistiques, les autorités sanitaires ont déjà vacciné 276 000 personnes. Un bon taux par rapport aux autres pays de la sous-région. Dans une note lue jeudi sur la chaîne nationale, le gouvernement a décidé de refermer tous les lieux de cultes et de prières sur toute l’étendue du territoire national. Selon le communiqué, les mesures prises par le gouvernement sont relatives à l’interdiction de toutes les manifestations culturelles, sportives et politiques pour une durée d’un (1) mois à compter du 10 septembre 2021.