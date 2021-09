Togo – La Nationale N° 1 en chantier: la population appelée à la vigilance

La Route nationale numéro 1 (RN1) est l’axe qui relie Lomé, la capitale togolaise, à Cinkanssé, à l’extrême nord du pays. Cette route s’étend sur quelque 700 kilomètres (600 kilomètres en vol d’oiseau).

À la faveur d’un communiqué conjoint du ministre des Travaux publics et celui en charge du portefeuille des Transports routiers, aériens et ferroviaires, dont Bénin Web Tv a connaissance, des travaux de réhabilitation ont lieu actuellement sur la Route nationale N°1 (RN1).

À en croire le contenu dudit communiqué, la voie en chantier est fortement dégradée à certains endroits. Les pluies diluviennes de ces derniers temps sont à l’origine de cette érosion.

À lire aussi : Togo – Mort de Yawovi Agboyibo: sa date d’inhumation connue

Ces intempéries ont provoqué la dégradation des accotements et l’effondrement d’un pan des buses construites sous la chaussée, précisément, à Kpêlê (Notsé), à 93 km au nord de Lomé.

« Des travaux de remise en état sont en cours. À cet effet, le ministre des Travaux publics et le ministre des Transports routiers, aériens et ferroviaires exhortent les usagers de la route nationale numéro 1 à la prudence et au respect de la signalisation circonstancielle », d’après le communiqué commun des deux autorités ministérielles.

S’étendant sur une longueur de 746 Km, la RN1 est l’une des infrastructures routières les plus importantes du Togo et de la sous-région. Elle sert de pont entre le Port autonome de Lomé (PAL) et les pays de l’hinterland, en facilitant, notamment, les échanges commerciaux.