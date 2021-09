Togo: Faure Gnassingbe alloue 300 millions FCFA aux artistes

Le gouvernement togolais a annoncé avoir alloué 300 millions FCFA aux artistes, acteurs et promoteurs culturels, au titre de fonds d’aide à la culture 2021.

Le ministère togolais de la culture a dévoilé les résultats de l’appel à projets pour l’édition 2021 du Fonds d’aide à la culture (FAC). Au total, 300 millions FCFA ont été débloqués par le gouvernement en faveur des artistes, acteurs et promoteurs culturels. En tout, 512 projets ont été retenus sur les 965 soumis. « Un coup de pouce des pouvoirs publics à ce secteur durement éprouvé par les effets de la pandémie, et dont les acteurs ont souhaité un fonds d’appui aux artistes pour juguler la crise, leurs principales activités (concerts, manifestations culturelles, expositions) étant suspendues », commente la présidence du Togo.

A lire aussi: La Chine va « exporter » la télévision par satellite au Togo

Les arts de la scène (chansons, clips, spectacles, entre autres) s’offrent la part du lion avec 131,7 millions FCFA, soit 43% de la dotation. Les acteurs du 7ème art bénéficient de 57,9 millions (19,3%). Les projets des secteurs du patrimoine culturel et des arts plastiques reçoivent respectivement 40,4 et 31 millions FCFA, tandis que les écrivains et acteurs des arts littéraires perçoivent 24 millions FCFA.

La participation aux manifestations culturelles nationales et internationales est également financée, à hauteur de 15 millions FCFA. En rappel, le FAC, opérationnel depuis 2013, est une subvention accordée par l’exécutif à tous les acteurs du monde artistique pour la construction et la réhabilitation des équipements et infrastructures culturelles, l’aide à la création artistique, littéraire et cinématographique et la mise en valeur du patrimoine national. En 2019, 600 millions FCFA avaient été alloués à environ 250 projets.