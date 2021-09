Togo – Droits humains: au nom des victimes, le MMLK sonne la mobilisation

Le Mouvement Martin Luther King (MMLK) hausse le ton pour dénoncer « l’indifférence » et le mépris affichés par les responsables des sociétés de trading vis-à-vis de leurs victimes (clients). Ces promoteurs véreux rechignent à rembourser ces dernières, malgré les exigences formulées par le Gouvernement à leur encontre.

Dans un communiqué rendu public, jeudi 09 septembre 2021, rapporté par AfreePress, le responsable du Mouvement Martin Luther King (MMLK), Pasteur Edoh Komi, a lancé un appel au Gouvernement, en vue de mettre la main sur les détenteurs des structures de trading pour « extorsion de fonds à travers l’exercice d’activités illicites et non autorisées », dans le cadre de la mobilisation de fonds.

«Depuis la mise en demeure du ministre des Finances et de l’Economie, qui a ordonné la fin des activités desdites sociétés, les conditions ne sont toujours pas réunies pour que des milliers de créanciers victimes rentrent dans leurs droits.

Alors que l’attente des épargnants devient de plus en plus longue avec des conditions de vie périlleuses et dégradantes, les promoteurs véreux de ces structures illicites n’affichent ni de comportements sérieux ni une bonne volonté pour rembourser aux créanciers, à titre de réparation des dommages et des préjudices causés. Ils sont plutôt arrogants, super confiants sans inquiétude et indifférent aux souffrances et aux cris de détresse de leurs victimes », s’indigne le MMLK, selon la même source.

À en croire ce mouvement de défense des droits de l’homme, l’indifférence affichée par ces promoteurs véreux, à l’égard de leurs victimes, relève d’un « crime économique ». Pour cette raison, le MMLK demande que ces derniers subissent la rigueur la loi.