Togo: campagne vaccinale annoncée pour les 5-14 ans

Le gouvernement du Togo lance la vaccination annuelle des maladies parasitaires. Le premier tour de cette campagne vaccinale se tient, du 28 septembre au 09 octobre 2021, dans les 15 régions économiques du pays, informe AfreePress.

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de l’Accès universel aux soins, a, dans un communiqué publié lundi 27 septembre 2021 , donné le ton de la campagne annuelle de vaccination des maladies parasitaires, à savoir : vers intestinaux, onchocercose et bilharziose.

« Les populations cibles de ce traitement sont les enfants de 5 à 14 ans pour l’administration de l’Albendazole contre les vers intestinaux, toute la population âgée de 5 ans et plus pour l’administration du Praziquantel contre la bilharziose ou la présence de sang dans les urines, puis toute la population âgée de 5 ans et plus pour l’administration de l’Ivermectine contre l’onchocercose ou la cécité des rivières dans les zones endémiques », selon les lignes du communiqué ministériel, rapportées par AfreePress.

L’autorité ministérielle profite de l’occasion pour rassurer les uns et les autres que les opérations vont se dérouler dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement.