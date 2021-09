Tik Tok: la plate-forme chinoise a atteint la barre du milliard d’abonnés

Tik Tok, le célèbre réseau social chinois, serait en passe de damer le pion à ses pairs américains, dont YouTube et Instagram, à en croire le nombre d’abonnés que vient de rafler la plateforme de diffusion de contenus vidéo, nous informe le site spécialisé, 01Net.

Tik Tok a raflé, en l’espace d’un an, quelque 300 nouveaux abonnés, faisant ainsi de plus en plus ombrage aux autres géants du domaine, notamment, YouTube et Instagram. À la faveur de ce bon de géant, le célèbre réseau social franchit la barre symbolique du milliard d’abonnés actifs. La suite logique de cet état de fait, Tik Tok est sur le point de devenir la plate-forme sur laquelle on passe plus de temps.

Alors que les contrefaçons de Tik Tok fusent sur les plateformes de téléchargement (YouTube Shorts, Instagram Reels, Snapchat Spotlight, etc.), la version originale du réseau social apparaît intouchable et impossible à reproduire. Vieille seulement de trois ans, l’application chinoise assure déjà son ancrage dans le monde des réseaux sociaux et continue d’asseoir son hégémonie, en termes de diffusion de vidéos. Notons que plus d’un milliard de personnes se connectent sur Tik Tok, mensuellement, de quoi donner le tournis à ses concurrents.

TikTok peut-il « pisser » sur Instagram et YouTube ?

Quelle est la cause du record de Tik Tok ? Selon les experts en la matière, le réseau social tire sa percée fulgurante du fait que l’application est conçue pour être utilisable sur smartphone. En dehors de son ergonomie, le « bout de chou » chinois des réseaux sociaux tire son essence de son algorithme. La diffusion de contenus sur Tik Tok n’est pas statique, le réseau social permettant l’alternance de vidéos ludiques aux extraits de films, en passant par des illustrations scientifiques.

Pandémie de Covid-19 aidant, Tik Tok a réussi à attirer près de 300.000 nouveaux utilisateurs mensuellement actifs, depuis juillet 2020 à ce jour. Cette avancée de la plateforme devrait certainement donner du grain à moudre à ses concurrents directs, dont YouTube, le filiale de Google, et Instagram, du Groupe Facebook.