«The Voice All Stars»: sous un coup de sang, Jenifer a menacé de quitter le plateau

Jenifer a été coach pour «The Voice» dès la première édition en 2011. Au cours des «cross-battles», la chanteuse s’est faite un coup de sang et a menacé de débarrasser le plancher.

Jenifer n’est pas contente de la façon dont les choses se sont passées, lors de l’étape dite des «cross-battles» de l’émission «The Voice All Stars». Selon lematin.ch, qui rapporte l’information, l’artiste de 38 ans a perdu son sang froid et a failli quitter le plateau.

À lire aussi : [Vidéo] Florent Pagny viré de The Voice ? Ses révélations troublantes sur son avenir, et celui de Vianney

Elle s’est dite outrée par la tournure des événements et l’a clairement exprimé. «Je suis choquée. Je quitte l’émission. Je ne continue pas», s’exclame-t-elle auprès de Mika, rapportée par la même source. Et quand Nikos lui demande d’aller un peu plus en profondeur, Jenifer a laissé éclater sa colère. «Franchement, je suis un peu déboussolée. Je vous avoue… je ne devrais absolument pas réagir comme ça. Mais je suis dans l’incompréhension la plus totale. Je suis extrêmement déçue», a-t-elle tempêté. Florent Pagny, sans pour autant exploser, entre dans la danse et va dans le même sens. «C’est une battle qu’il ne fallait pas faire…», confie-t-il.

En dépit du fait que peu d’informations ont filtré cette partie de coup de sang, les observateurs les plus avisés pensent que la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est que l’un de ses talents aurait été prématurément éliminé, sans que l’artiste n’ait pu intervenir pour le sauver. Il faut reconnaître que l’épreuve des «cross-battles» est devenue un peu particulière cette année. Le télé-crochet revient, en effet, avec des règles un peu différentes.

À lire aussi : [Vidéo] Abi grand gagnant de la finale The Voice 2020, découvrez-le.

Selon le nouveau règlement, chaque coach devra choisir un candidat au sein de sa propre équipe, afin de compétir avec le gagnant d’une équipe rivale. Ensuite, ce sera aux 101 personnes présentes dans le public de se servir de leur télécommande pour désigner le vainqueur du duel. Le talent victorieux ira directement en demi-finales, tandis que le perdant sera éliminé, sans que son coach ne puisse le sauver.