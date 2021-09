Test Covid-19 au Bénin: les prix restent inchangés, la décision de l’UEMOA à la poubelle ?

Au Bénin, les voyageurs payent toujours 50 000 FCFA ou 75 000 FCFA (option VIP) pour le test Covid. Ces prix ont été confirmés dans une note d’information publiée ce samedi 11 septembre 2021 sur le site du gouvernement. Cet état de chose montre clairement que le Bénin n’est pas encore prêt à se soumettre à la décision d’harmonisation du prix du test Covid, prise par l’UEMOA depuis plusieurs mois.

Les autorités avaient, à plusieurs reprises, affirmé que le Bénin ne comptait pas se rebeller contre la décision de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dans le cadre de l’harmonisation du prix des tests Covid ; mais le constat sur le terrain suscite des questions. En effet, le Bénin est le seul pays de l’UEMOA à ne pas encore décider de la mise en application de cette mesure, qui devrait être en vigueur depuis le 1er mai 2021.

Les tests Covid-19 sont maintenus à 50 000 FCFA au palais des congrès et à 75 000 FCFA au centre VIP pour les voyageurs au départ et à destination de l’aéroport de Cotonou. Gouvernement.

Au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, le test Covid est déjà à 25 000 francs CFA, conformément à la décision de l’UEMOA. Selon le porte-parole du gouvernement, le Bénin aussi compte faire comme ses voisins, mais le moment n’est pas encore arrivé. « Soyez rassurés, lorsque les conditions seront remplies, le Bénin va s’aligner sur les autres pays », avait annoncé Wilfried Léandre Houngbédji.

Tout porte à croire que le Bénin ne veut pas se soumettre à cette décision et tourne en rond. Les autorités ne manquent d’ailleurs pas d’arguments pour se tirer d’affaire chaque fois quand le problème est posé. Pendant ce temps, plusieurs voyageurs dénoncent le coût trop élevé du test et insinuent un business bien organisé.

Un business bien organisé ?

Pour justifier l’instauration des tests Covid obligatoires pour tout voyageur, le gouvernement évoque une manière de limiter la propagation du virus dans le pays. Mais certains voyageurs ne voient pas la chose sous cet angle. « C’est un pur bizness. Si l’intention était uniquement de contrôler la propagation du virus par la voie aérienne, le Bénin ne devrait pas avoir du mal à se conformer à l’harmonisation du prix fixé par l’UEMOA », a confié un voyageur, qui a déjà payé plusieurs fois les 50 000 FCFA, compte tenu de ses fréquentes sorties du pays.

Il y a quelques mois, interrogé sur le coût des tests, le ministre de la Santé a laissé entendre, que contrairement à ce qui se dit, il s’agit d’un « coût forfaitaire ». Il fait savoir que le gouvernement a mis assez de moyens pour l’acquisition des kits pour les tests, mais n’a nullement l’intention de faire du bénéfice. L’important selon Benjamin Hounkpatin, c’est de faire en sorte de pérenniser l’acquisition des kits. « Les tests ont un coût et les tests ont été achetés et il faut pérenniser. On ne va pas toujours tendre la main pour nous réapprovisionner en tests. (…) C’est vraiment un forfait, ce n’est même pas le coût du test qui a été facturé », avait déclaré le ministre de la Santé.

Selon les explications du porte-parole du gouvernement, le Bénin ne peut pas du jour au lendemain appliquer le coût définir par l’UEMOA. « Vous achetez par exemple un kit de test qui est à 60 000 francs CFA et du jour au lendemain, on vous dit de le faire à 25 000 francs CFA, alors que vous devez les utiliser, reconstituer le stock pour en acheter de nouveau… », a-t-il avancé.

Plus de test PCR gratuit pour « convenance personnelle »…

Les voyageurs ne sont plus les seules soumises au payement du prix de test. Désormais, toute personne désireuse de faire un test de dépistage PCR pour convenance personnelle devra s’acquitter des frais. Mais contrairement à ce que paient les voyageurs, les populations payeront 25 000 FCFA pour les tests volontaires dans les formations sanitaires. Par ailleurs, il est possible d’avoir accès à un service VIP, en payant la somme de 50 000 FCFA.