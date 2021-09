Tchad : au moins 9 morts dans une attaque de Boko Haram au Lac Tchad

Des combattants de Boko Haram ont attaqué lundi, un village de pêcheurs situé à l’ouest du Tchad. Selon le bilan, au moins 9 personnes ont été tuées dans cette attaque.

La secte islamiste Boko Haram a encore frappé au bord du lac Tchad. «Lundi, des terroristes de Boko Haram sont venus attaquer des pêcheurs au village Blargue situé au lac, il y a eu neuf morts, un blessé grave et une dame portée disparue, dont on ne sait pas si elle a été enlevée par les assaillants», a expliqué, au téléphone, Mahamat Fodoul Makay, gouverneur de la province du Lac.

D’après l’agence turque anadolu, les assaillants se sont repliés à l’ile de Darak au Cameroun après leur forfait, craignant des représailles de l’armée tchadienne. Le lac Tchad est un grand lac peu profond d’Afrique dont les eaux sont douces, ce qui est rare pour un lac endoréique, c’est-à-dire dont les eaux ne rejoignent pas l’océan. Il est truffé d’îlots servant de repaires et de camps d’entraînement à Boko Haram qui multiplie ses attaques meurtrières et enlèvements dans les quatre pays riverains: Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun.