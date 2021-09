Super League: l’UEFA abandonne les poursuites contre les « trois clubs rebelles »

Dans un communiqué publié ce lundi, l’instance européenne a déclaré nulle et non avenue la procédure disciplinaire engagée contre Barcelone, la Juventus et le Real Madrid dans le cadre du projet de création d’une Super Ligue européenne.

L’UEFA vient d’annoncer ce lundi soir qu’elle annulait les poursuites à l’encontre de la Juventus Turin, du Real Madrid et du FC Barcelone. Les trois clubs européens faisaient l’objet d’une enquête pour avoir tenté de fonder la Super League, alors que les neuf autres clubs favorables au projet avaient décidé de se retirer quelques heures plus tard seulement. De leur côté, les trois clubs avaient fait valoir devant le tribunal que la tentative de l’UEFA de les punir pour avoir créé une autre ligue était contraire au droit européen de la concurrence. La procédure disciplinaire avait déjà été suspendue, à la demande du tribunal du commerce de Madrid, mais est désormais définitivement close.

«Suite à la suspension des procédures contre le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid, dans l’affaire liée à la violation du cadre juridique de l’UEFA avec la Super League, l’Instance d’appel de l’UEFA a déclaré aujourd’hui la procédure nulle, comme si la procédure n’avait jamais été ouverte (…) L’UEFA comprend pourquoi la procédure disciplinaire est déclarée nulle», précise le communiqué de l’instance européenne. Les clubs membres de la Super League n’auront donc aucune sanction.